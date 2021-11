Die eine Halbfinalpaarung im Fußball-Rheinlandpokal (Rheinlandligist SG Hochwald Zerf gegen Oberligist FV Engers) am 30. März steht bereits fest, die andere Begegnung in der Runde der letzten Vier wird am Mittwoch ermittelt: Der Sieger des Duells Ahrweiler BC (Rheinlandliga) gegen den FC Karbach (Oberliga) hat am 30. März im Halbfinale Heimrecht gegen den Sieger des Oberliga-Vergleichs zwischen der SG Mülheim-Kärlich und der TuS Koblenz.