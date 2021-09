Die Überraschung ist ausgeblieben, sie war aber zum Greifen nah für den Fußball-Bezirksligisten SG Liebshausen/ Mörschbach/Argenthal: Erst in der Nachspielzeit kassierten die Gastgeber in der dritten Runde des Rheinlandpokals den Ausgleich zum 3:3 und mussten sich am Ende dem Oberligisten FC Karbach mit 3:6 nach Verlängerung vor 300 Zuschauern in Mörschbach geschlagen geben.