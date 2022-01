Am heutigen Montagabend startet der Fußball-Oberligist FV Engers in die Vorbereitung nach der Winterpause. Obwohl der FVE sich bereits im November 2021 für die Meisterrunde in der Oberliga-Rheinland-Pfalz/Saar qualifiziert hat, müssen die Engerser noch zwei ausgefallene Vorrundenspiele in der Gruppe Nord nachholen.