Zum Zuschauerverbot kommt das Kabinenproblem

Waldalgesheim

Schon zu Saisonbeginn war der SV Alemannia Waldalgesheim konkurrenzfähig, lieferte gute Partien ab. Doch auf dem Punktekonto machte sich das für den Oberliga-Aufsteiger nicht bemerkbar. Das hat sich geändert, drei Siege in Folge haben die Fußballer von Trainer Aydin Ay eingefahren, und am Sonntag um 15 Uhr beim SV Gonsenheim könnten die nächsten Zähler folgen. „Der Unterschied ist, dass wir weniger individuelle Fehler machen und mehr richtige Entscheidungen treffen. Hinten bieten wir dem Gegner ein bisschen weniger an, vorne machen wir dagegen einen Tick mehr“, analysiert Ay. Viele Spieler haben sich zudem weiterentwickelt, ein Beispiel ist Luca Gerhardt, der mittlerweile eine feste Größe in der Abwehrformation ist. Am Sonntag hat Ay auch wieder mehr Variationsmöglichkeiten. Jan Förstel ist wieder fit und eine Alternative. Philipp Schneider trainiert ebenfalls wieder, ein Einsatz käme aber zu früh.