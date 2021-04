Hassia Bingen wertet seinen Kader weiter auf. In Mahdi Mehnatgir hat der Fußball-Oberligist einen Spieler verpflichtet, der in der aktuellen Regionalliga-Saison für den FC Bayern Alzenau zum Einsatz kam. Der Offensivspieler, der auf der linken Seite, aber auch im Zentrum zu Hause ist, absolvierte in den vergangenen Wochen acht Partien für den Vorletzten der Regionalliga. Er steht damit im Saft, während die Oberliga-Kicker derzeit weiter pausieren müssen.