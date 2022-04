20 gute Minuten und eine Großchance durch Kevin Leidig reichten dem FC Karbach in der Fußball-Oberliga Meisterrunde bei weitem nicht gegen den Titelfavoriten Wormatia Worms. Mit 1:4 (0:3) ging der FC Karbach auf dem Quintinsberg unter. Obwohl die zweite Hälfte 1:1 ausging, legte der Wormser Tabellenführer noch einen Zahn zu und gewann am Ende auch in der Höhe verdient.