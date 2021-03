Nein, Freudensprünge habe er keine gemacht, berichtet Marco Reifenscheidt. „Inzwischen nimmt man solche Nachrichten ja einfach so hin, was auch schon sehr ernüchternd ist“, sagt der Trainer der Eisbachtaler Sportfreunde mit Blick auf die erwartete Entscheidung des Fußball-Regionalverbands Südwest (FRV), die Saison 2020/21 auch in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar abzubrechen und sämtliche Ergebnisse zu annullieren.