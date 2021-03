Waldalgesheim

Wingenter zum SV Alemannia

Der erste Zugang des SVA Waldalgesheim für die neue Saison in der Fußball-Oberliga kommt aus Wallhausen: Jan Wingenter wird sich den Alemannen anschließen. Sein bisheriger Klub, Oberliga-Rivale FC Karbach, hatte Wingenter nahegelegt, sich einen neuen Verein zu suchen. Der junge Defensivmann, der in der Oberliga nach seiner Jugendzeit beim JFV Rhein-Hunsrück zu fünf Kurzeinsätzen gekommen war, „benötigt einen Verein, in dem er viel mehr Spielzeit bekommt“, wie Torsten Schmidt, Sportlicher Leiter des FCK, findet.