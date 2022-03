Die Fußballer von Hassia Bingen haben Lunte gerochen: Nach zwei Dreiern in Folge, darunter der erfolgreiche Auftakt in die Abstiegsrunde, ist der Optimismus groß, den Klassenverbleib in der Fußball-Oberliga doch noch zu schaffen. Auch die Aufgabe beim Spitzenreiter TSG Pfeddersheim scheint plötzlich machbar. In dem Wormser Vorort spielt die Hassia am Samstag um 15.30 Uhr.