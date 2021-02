Die Fans der Bad Kreuznacher Eintracht erinnern sich gerne an die Auftritte von Yannik Wex zurück, der in der Saison 2017/18 mit seiner engagierten Art und seiner Torgefahr (20 Treffer in 24 Partien) einen bleibenden Eindruck hinterließ. Seit 2019 spielt er beim Fußball-Oberligisten Hassia Bingen und hat seinen Vertrag nun bis Sommer 2022 verlängert.