Düsseldorf/Großholbach

Mit seinen Toren war Steffen Meuer in den vergangenen beiden Spielzeiten die Lebensversicherung der Eisbachtaler Sportfreunde und hatte maßgeblich Anteil an der Fußball-Rheinlandmeisterschaft 2019 sowie dem damit verbundenen Oberliga-Aufstieg. Im vergangenen Sommer wechselte der Großholbacher dann in die Regionalliga West zur U 23 von Fortuna Düsseldorf und machte prompt auch dort von sich reden. Im Interview mit unserer Zeitung verrät der 21-jährige Westerwälder nun unter anderem, wie die ersten Monate für ihn liefen, warum er zur Zweitliga-Reserve wechselte und weshalb er noch keinen Gedanken an den Profibereich verschwendet.