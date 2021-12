An diesem Samstagnachmittag sollte in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nord der letzte Spieltag der Gruppenphase in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar stattfinden. Bereits am Dienstag wurde die einzig übrig gebliebene Partie zwischen dem FV Engers und dem FSV Salmrohr jedoch bereits abgesagt. Damit ist der FVE bereits ein paar Tage früher in die Winterpause gegangen.