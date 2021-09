Watzlawik: Ich habe null Verständnis für Krawalle

Eigentlich sollte am Samstagnachmittag im Engerser Stadion am Wasserturm das Spiel in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nord zwischen dem FV Engers und dem SV Eintracht Trier stattfinden. Aufgrund mehrerer massiver Auseinandersetzungen zwischen der Ultra- und Hooliganszene der Vereine TuS Koblenz und Eintracht Trier ist das Spiel nach Rücksprache mit der Polizei vorsorglich abgesagt worden. Weil TuS Koblenz am Samstag fast zeitgleich sein Heimspiel gegen Hassia Bingen austragen wird, war die Sicherheit für beide Spiele auf solch engem Raum kurzfristig nicht zu gewähren (wir berichteten in unserer Ausgabe am Dienstag). Wie der FV Engers die Absetzung der Begegnung beurteilt, darüber äußert sich der Engerser Trainer Sascha Watzlawik im Interview mit unserer Regionalsportredaktion.