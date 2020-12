Koblenz

Mit dem torärmsten aller Siege bleibt die TuS Koblenz in der Nordgruppe der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auf Tuchfühlung mit der oberen Tabellenhälfte. Das 1:0 (0:0) gegen einen lange Zeit disziplinierten und am Ende nur noch mit neun Mann bestückten TSV Emmelshausen war aber eine zähe Angelegenheit, die speziell in der Schlussphase das Problem der Schängel im vorderen Drittel verdeutlichte.