Schlechte Nachrichten für den FC Karbach: Abwehr-Ass Tim Puttkammer, seit 2010 mit der wichtigste Spieler beim Fußball-Oberligisten, hat sich vor einer Woche im Training einen Wadenbeinbruch zugezogen und fällt monatelang – mindestens bis Mitte Mai – aus. Das ergab eine Untersuchung in dieser Woche. Zum Abschluss der Hauptrunde in der Gruppe Nord gastiert der Tabellendritte Karbach am Samstag (15.30 Uhr) beim Achten SG Mülheim-Kärlich.