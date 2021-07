Waldalgesheim

Vorverkauf am Mittwoch

Angesichts vieler attraktiver Teams aus der Region und angesichts der Lust vieler Menschen auf Fußball ist zu erwarten, dass das Sparkasse-Rhein-Nahe-Liga-Turnier des SV Alemannia Waldalgesheim ein Zuschauermagnet wird. Um lange Wartezeiten an den Kassen zu vermeiden, bieten die Alemannen am Mittwoch zwischen 18 und 20 Uhr im Stadion an der Waldstraße einen Kartenvorverkauf an. Die Registrierung der Besucher wird an den einzelnen Spieltagen über die Luca-App erfolgen, als Alternative dazu können die Zuschauer einen Datenerfassungsbogen auf der Alemannen-Homepage ausdrucken und mitbringen.