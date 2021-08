Vor Partie in Kaiserslautern: FV Engers erwartet Spiel mit vielen Unbekannten

„Der Saisonstart war sehr emotional. Das Derby gegen TuS Koblenz vor 900 Zuschauern war nach der langen Pause wie eine Befreiung. Sportlich haben wir nach dem 1:1 sicher noch Luft nach oben. Doch in der zweiten Halbzeit haben wir mutiger nach vorn gespielt. Darauf können wir aufbauen“, sagt der Engerser Trainer Sascha Watzlawik. Am Sonntag möchte der FV Engers in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bei der Drittliga-Reserve des 1. FC Kaiserslautern nachlegen. Der Anstoß erfolgt um 15.30 Uhr auf dem Fröhnerhof Rasen 7 in Mehlingen.