Der FV Engers kommt in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, Gruppe Nord, nach seinem holprigen Saisonstart immer besser in Fahrt. Am siebten Spieltag siegte der FVE beim BFV Hassia Bingen mit 3:0 (0:0) und bleibt damit seit vier Pflichtspielen in Folge in der Meisterschaft und im Pokal ohne Niederlage. Das Prunkstück beim zweiten Saisonsieg bildete die neu formierte Dreierabwehrkette mit Manoel Splettstößer, Andi Brahaj und Lukas Klappert.