Versprechen an alle Spieler

Die Formkurve bei Fußball-Oberligist Hassia Bingen zeigt nach oben. „Wir wollen nachlegen und da weitermachen, wo wir am Sonntag und am Mittwoch aufgehört haben“, sagt Hassia-Trainer Thomas Eberhardt. Vergangenen Sonntag landeten die Binger den 3:0-Coup bei Mitkonkurrent 1. FC Kaiserslautern II, am Mittwoch lieferte das Team ein Training ganz nach dem Geschmack des Trainers ab. „Erstens waren wir nahezu vollständig, zweitens ging es gut zur Sache. Das hat total Spaß gemacht“, sagt der Coach und setzt auf ähnliches Engagement und vergleichbare Spielfreude am Samstag um 15.30 Uhr, wenn es am Hessenhaus gegen die SF Eisbachtal geht.