Verrückte Viertelstunde: Emmelshausen verliert „Elfmeterschießen“ gegen Gonsenheim

Vier Elfmeter in zehn Minuten: Es war eine verrückte Schlussviertelstunde der ersten Hälfte in der Fußball-Oberliga Partie zwischen dem TSV Emmelshausen und dem SV Gonsenheim beim 2:3 (2:3) am Samstagnachmittag. Es traten vier verschiedene Schützen an, allesamt trafen. Der TSV schließt mit der Niederlage die Gruppe Nord mit 18 Punkten vermutlich als Vorletzter ab (der Letzte Hassia Bingen hat noch ein Nachholspiel) und muss in die Abstiegsrunde, Gonsenheim wurde toller Dritter mit 38 Zählern und darf sich in der Aufstiegsrunde versuchen.