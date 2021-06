Noch immer ist keine Entscheidung darüber gefallen, wie der Verbandspokalsieger und SWFV-Teilnehmer an der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde ermittelt wird. Die acht verbliebenen Fußballklubs wollen sich nun am Freitag beim 1. FC Kaiserslautern treffen, um eine Lösung herbeizuführen. Immer unwahrscheinlicher wird es, dass es zu einer sportlichen Lösung kommt. Das Viertelfinale SC Idar-Oberstein gegen Hassia Bingen wird es also wohl nicht mehr geben.