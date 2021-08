Überlegenheit führt (nur) zum Ausgleich

Am zweiten Spieltag der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar verfehlten die Eisbachtaler Sportfreunde in der Nord-Gruppe nur knapp ihr Ziel, den ersten Saisonsieg einzufahren. Der wäre auf dem heimischen Kunstrasenplatz vor 220 Zuschauern aufgrund einer überlegen geführten zweiten Halbzeit verdient gewesen. So freute sich nach dem 1:1 Bingens Trainer Thomas Eberhardt verständlicherweise deutlich mehr über die Punkteteilung als sein Gegenüber Marco Reifenscheidt. „Man muss fairerweise sagen, dass der Punkt, den wir natürlich sehr gerne mitnehmen, für uns sehr glücklich ist. Die heutige Leistung meiner Mannschaft entspricht noch nicht unserem Anspruch, aber für uns war es das erste Punktspiel, und da konnte man sehen, dass wir noch nicht im Rhythmus waren.“