Von einem Spielrhythmus kann beim Fußball-Oberligisten SV Alemannia Waldalgesheim keine Rede sein. Zwei der bisher drei an Wochenenden angesetzten Spiele der Aufstiegsrunde wurden wegen Corona-Fällen beim Gegner abgesetzt. Nachgeholt werden diese Partien unter der Woche, verbunden mit teilweise weiten Auswärtsfahrten und deutlich größerem Organisationsaufwand als an einem Samstag. Den Auftakt macht die Nachholpartie beim TuS Mechtersheim am heutigen Mittwoch um 20 Uhr.