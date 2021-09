Die TuS Koblenz holte in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nur einen Punkt aus den vergangenen fünf Spielen und kassierte dabei stattliche elf Gegentreffer. Konsequenz nach dem aktuellen 1:2 (0:1) in der Nordstaffel gegen den SV Gonsenheim und vor der kommenden Begegnung am Samstag um 15.30 Uhr beim FC Karbach: Die Schängel rutschten auf den vorletzten Platz des Zahlenwerks zurück.