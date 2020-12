Koblenz/Mülheim-Kärlich

Nach zwei Auswärtsspielen in Folge will Fußball-Oberligist TuS Koblenz am vierten Spieltag in der Partie gegen Aufsteiger SG 2000 Mülheim-Kärlich im heimischen Stadion Oberwerth (So., 14 Uhr) den ersten Saisonsieg landen. Trainer Anel Dzaka jedenfalls sieht eine Steigerung der vergangenen Wochen.