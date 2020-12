TuS siegt durch Porcas Tor in der 87. Minute

Mehlingen

Die favorisierte U21 des 1. FC Kaiserslautern war im Duell der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gegen die TuS Koblenz über weite Strecken zwar die tonangebende Mannschaft, doch dafür konnten sich die Roten Teufel am Ende rein gar nichts kaufen. Dank des Treffers von Almir Porca drei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit entführten die Schängel beim Tabellenzweiten der Nordgruppe mit 1:0 (0:0) drei wichtige Punkte im Kampf um einen der ersten sechs Plätze. FCK-Trainer Alexander Bugera konnte das Geschehen auf dem Rasenplatz in Mehlingen kaum fassen: „Das war heute der Klassiker: Wenn man vorne nicht trifft, bekommt man am Ende hinten so ein blödes Gegentor. Wir hatten ja durchaus Chancen für fünf oder sechs Tore. Letztendlich bin ich zufrieden mit der Leistung, nur mit dem Ergebnis natürlich nicht. Das ärgert uns selbstverständlich.“