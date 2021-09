TuS muss in der Liga wieder punkten: Spiel gegen Hassia Bingen steht an

Die Fußballer der TuS Koblenz haben in der zweiten Rheinlandpokalrunde gerade noch einmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Beim Rheinlandligisten SG Mendig/Bell lagen die Koblenzer ab der 55. Minute mit 0:1 zurück, ehe Tom Gürel in der Nachspielzeit ausglich und sich die TuS dann in der Verlängerung mit 5:2 durchsetzte. Eine Niederlage in Mendig hätte die Mannschaft von Trainer Anel Dzaka nach zuvor zwei Oberliganiederlagen in Folge (1:3 beim SV Waldalgesheim und 0:2 gegen Eintracht Trier) weiter unter Druck gesetzt.