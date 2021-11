Der sechste Platz in der Fußball-Oberliga ist heiß umkämpft, schließlich spielen die ersten sechs Klubs in der Meisterrunde und die hinteren sechs Teams in der Abstiegsrunde. Aktuell belegt TuS Koblenz diesen sechsten Rang, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt, und die TuS will diesen im Auswärtsspiel bei Hassia Bingen (Sa., 15.30 Uhr) verteidigen.