Koblenz

Die TuS Koblenz rüstet sich schon fürs Gipfeltreffen am 13. März mit dem Spitzenreiter der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar, dem TSV Schott Mainz. Bevor es aber so weit ist, müssen sich die Schängel mit einer Mannschaft aus einem Mainzer Stadtteil messen. Der knapp 94 Kilometer lange Weg führt am Samstag zum SV Gonsenheim, die Begegnung der 21. Runde wird um 16 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in der Kapellenstraße angepfiffen.