In der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar steht die erste englische Woche an. Die TuS Koblenz tritt zu ihrem dritten Meisterschaftsspiel am heutigen Dienstag (19.30 Uhr) die Reise nach Emmelshausen an und trifft dort auf den ebenfalls am zweiten Spieltag siegreichen TSV. Erst am Mittwochabend (19.30 Uhr) trifft die noch sieglose SG Mülheim-Kärlich im Heimspiel auf den FV Engers.