Trier

Sieben Spiele hat die TuS Koblenz in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mit wechselndem Erfolg ausgetragen. Ein Blick auf die Tabelle offenbart das Kernproblem: Nur fünf Tore in zehn und einer halben Stunde plus Nachspielzeit haben die Schängel geschossen – definitiv zu wenig Offensivkraft, um nun auch beim alten Rivalen Eintracht Trier zu bestehen. Mit 0:2 (0:1) ging diese Begegnung der Nordgruppe vor 1500 Zuschauern im Moselstadion verloren.