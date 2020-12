Koblenz

Zwei Schritte nach hinten, zwei nach vorn und wieder einen in die entgegengesetzte Richtung: Zurzeit ist bei der TuS Koblenz offenbar noch nicht ganz klar, wohin genau sich die Mannschaft in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar tabellarisch orientiert. Nach dem vermeidbaren 0:1 (0:0) im Heimspiel gegen den SV Gonsenheim jedenfalls purzelten die Schängel wieder in die untere Hälfte der Tabelle der Gruppe Nord.