Zum Osterfest drei Eier beziehungsweise drei Punkte – das wünschen sich die Fußball-Oberligisten TuS Koblenz und SG 2000 Mülheim-Kärlich. Es stehen die nächsten Duelle gegen zwei saarländische Klubs an. Die TuS gastiert am Samstag (15.30 Uhr) in der Meisterrunde beim FV Diefflen, Mülheim-Kärlich empfängt zur selben Zeit in der Abstiegsrunde daheim Röchling Völklingen.