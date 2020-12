Koblenz

Nach nur 180 absolvierten Minuten plus Nachspielzeit steht die TuS Koblenz in der Nordstaffel der zweigeteilten Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar genau dort, wo sie mit Sicherheit niemand erwartet hätte: am Tabellenende. Dem überraschenden 0:2 zum Auftakt gegen den Neuling FSV Salmrohr folgte vier Tage später ein nicht minder ernüchterndes Ergebnis in gleicher Höhe beim Vorjahresletzten, den Eisbachtaler Sportfreunden.