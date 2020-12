Koblenz

Der Fehlstart in der Fußball-Oberliga ist für die TuS Koblenz perfekt: Nach dem 0:2 gegen den FSV Salmrohr verlor die TuS nun auch bei den Sportfreunden Eisbachtal mit 0:2 und steht am Ende der Tabelle. Freude herrschte bei Neuling SG Mülheim-Kärlich, der sich 3:2 in Bingen durchsetzte und seinen ersten Oberligasieg feierte. Derweil freute sich der FC Karbach über ein 1:0 in Salmrohr, während der TSV Emmelshausen gegen Eintracht Trier keine Chance hatte.