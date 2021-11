Die SG 2000 Mülheim-Kärlich darf in der Fußball-Oberliga weiterhin auf die Aufstiegsrunde hoffen. Nach dem 2:0-Sieg bei Hassia Bingen rückten die Mülheim-Kärlicher bis auf drei Punkte an den sechsten Rang, der letzte Platz der oberen Tabellenhälfte, heran. Und auf diesem sechsten Platz verharrt die TuS Koblenz, die beim SV Gonsenheim mit 0:1 unterlag und weiterhin in Gefahr ist, in die Abstiegsrunde zu rutschen.