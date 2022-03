Bühne frei für die entscheidende Phase: An diesem Wochenende starten die Auf- und Abstiegsrunden der Fußball-Oberliga. Für die SG 2000 Mülheim-Kärlich geht es in der Abstiegsrunde darum, die gute Ausgangslage zu nutzen und dem Ligaverbleib näherzukommen. Bei TuS Koblenz überwiegt in der Aufstiegsrunde die Vorfreude, sich mit Topfavorit Worms messen zu dürfen.