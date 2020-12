Siegburg

Die TuS Koblenz bleibt in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar weiterhin ungeschlagen. Nach den beiden Siegen in Andernach (4:0) und Mörschbach (2:0) endete der dritte Test beim Mittelrheinligisten Siegburger SV mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.