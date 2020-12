Koblenz

So richtig konnte Trainer Anel Dzaka am Ende auch nicht einordnen, was ihm und seiner Mannschaft da am ersten Spieltag der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar passiert war. Die zum Kreis der Titelanwärter zählende TuS Koblenz verlor überraschend ihr Premieren-Heimspiel gegen Aufsteiger FSV Salmrohr mit 0:2 (0:0). Ein 30-Meter-Sonntagsschuss von Lucas Abend und ein Treffer des eingewechselten Hendrik Thul in der vierten Minute der Nachspielzeit besiegelten die erste Pflichtspielniederlage der Schängel im Kalenderjahr.