Koblenz

Wenn zwei zuvor sieglose Mannschaften zweimal hintereinander gewinnen und dann im direkten Duell aufeinandertreffen, ist es gemeinhin ein Spiel mit richtungsweisendem Charakter, wie es so schön im Jargon heißt. Der Aufwärtstrend hat sowohl die TuS Koblenz als auch den SV Gonsenheim in die obere Tabellenhälfte der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar (Gruppe Nord) verschlagen. Genau dort wollen beide auch nach der gemeinsamen Partie am Samstag um 14 Uhr (Stadion Oberwerth) bleiben – wobei nur der Sieger in dieser Hinsicht auf der sicheren Seite sein kann.