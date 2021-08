Der Ball rollt wieder. Was aber nicht heißt, dass die Zuschauer so ohne Weiteres ins Stadion gehen können. Für das Derby in der Fußball-Oberliga am Samstag (14 Uhr) zwischen der TuS Koblenz und der SG 2000 Mülheim-Kärlich waren immerhin 2900 Zuschauer zugelassen.