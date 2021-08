Die Chance, sich durch einen Auswärtssieg an die Tabellenspitze zu schieben, wurde nicht genutzt. Trotz eines frühen Führungstreffers im Spitzenspiel in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar konnte die TuS Koblenz beim SV Alemannia Waldalgesheim keine Punkte einfahren. Die 323 Zuschauer im Stadion an der Waldstraße sahen eine stark aufspielende Heimelf, die Fehler in der Hintermannschaft der Koblenzer gnadenlos ausnutzte und das Spiel mit 3:1 (2:1) für sich entschied.