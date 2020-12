Emmelshausen

Alle Mannschaften in der Gruppe Nord der Fußball-Oberliga Rheinland/Pfalz/Saar haben in der noch recht jungen Saison mindestens einmal gewonnen – bis auf den TSV Emmelshausen. Das Schlusslicht will am Freitag (19.30 Uhr) den Bock umstoßen und beim Tabellensiebten Hassia Bingen den ersten Saisonsieg einfahren.