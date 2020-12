Kaiserslautern

Heftig unter die Räder geriet der TSV Emmelshausen am vierten Spieltag der Fußball-Oberliga: Gegen die U21 des 1. FC Kaiserslautern musste sich das Team von Trainer Julian Feit mit 1:4 (0:0) am Fröhnerhof geschlagen geben und kassierte damit seine zweite Niederlage in der laufenden Runde. Mit zwei Punkten ist der TSV Letzter der Zwölfer-Nord-Staffel.