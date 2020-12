Emmelshausen

Der FSV Salmrohr hat etwas, was der TSV Emmelshausen nicht hat: einen Saisonsieg in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Das 2:0 vom ersten Spieltag bei der TuS Koblenz war allerdings die einzige Partie, in der die Salmtaler etwas Zählbares holten. Der TSV hat bislang erst zwei Unentschieden auf dem Konto, weswegen die Partie am Samstag um 17.30 Uhr auf dem Kunstrasen an der Hunsrückhöhenstraße unter der Bezeichnung „Kellerduell“ firmiert. Sollte Emmelshausen allerdings gegen den FSV seinerseits den ersten Dreier einfahren, würden die Vorderhunsrücker ihre Gäste überholen und sich eine bessere Ausgangsituation für die noch folgenden drei Derbys im Oktober sichern.