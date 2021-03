Der Abbruch der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar ist nach der Annullierung der Saison in den Verbänden Rheinland, Südwest und Saarland zwar nicht formell vollzogen, ist aber nur noch Formsache, die Entscheidung soll heute offiziell vom Regionalverband Südwest getroffen werden. Für den TSV Emmelshausen bedeutet das insofern Planungssicherheit, als dass ganz sicher ist, dass es in der kommenden Saison in der Oberliga weiter geht. Denn Auf- und Absteiger wird es keine geben.