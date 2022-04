Nach dem Spitzenreiter der Abstiegsrunde in der Fußball-Oberliga gibt es nun das Kontrastprogramm für den TSV Emmelshausen, denn mit dem FC Speyer kommt das schon abgeschlagene Schlusslicht am Samstag (17.30 Uhr) in den Hunsrück. Für TSV-Coach Julian Feit ist abgeschlagen im Bezug auf Speyer aber nur auf das Punktekonto zu beziehen, nicht auf die Leistungsfähigkeit der jungen Elf.