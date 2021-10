Wenn man einer längeren Durststrecke einen Sieg gefeiert hat, will man in der Regel natürlich direkt nachlegen. Das möchte auch der TSV Emmelshausen nach dem 2:0 daheim gegen die Sportfreunde Eisbachtal in der Nord-Staffel der Fußball-Oberliga. Allerdings wird das kein leichtes Unterfangen, denn es geht am Sonntag (15 Uhr) zum SV Gonsenheim, denn man getrost zu den Top-Teams zählen darf.