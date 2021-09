Die A61 dürfte in etwa gleich weit entfernt liegen von Emmelshausen und Waldalgesheim. Zwei, drei Kilometer vielleicht. Dazwischen rund 30 Kilometer Autobahn. Am Freitagabend um 19.30 Uhr treffen sich die beiden Fußball-Oberligisten aus den beiden Ortschaften im Stadion an der Waldstraße, in dem die Alemannia ihre Heimspiel austrägt. In der Tabelle liegen sie und der TSV etwas weiter auseinander als auf der Landkarte.