TSV Emmelshausen: Regeneration steht im Mittelpunkt, Engers kommt

Das Karussell in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar dreht sich immer weiter und immer schneller. Es gibt kaum Pausen für die zwölf Mannschaften in den beiden Gruppen. Der TSV Emmelshausen hätte beinahe am Mittwochabend bei der TuS Koblenz das ganz große Rad gedreht und stark ersatzgeschwächt mit etwas Glück ein 1:0 über die Zeit gebracht. Am Ende hieß es aber 1:1 und der TSV hatte Glück und das Können von Torwart Tizian Christ, der einen Elfmeter in der Schlussphase hielt. Nun hat der TSV schon wieder einen Brocken vor der Brust: Der FV Engers ist am Samstag um 17.30 Uhr auf dem Kunstrasen an der Hunsrückhöhenstraße zu Gast.